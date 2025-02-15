В Мюнхене проходит крупный митинг против НАТО и конференции по безопасности

В немецком Мюнхене в субботу проходит многотысячная акция протеста против деятельности Североатлантического альянса и проведения конференции по безопасности, сообщает РЕН ТВ .

Группа активистов «Альянс действий против конференции по безопасности НАТО» заявила, что властей заботят не безопасность и мирное сосуществование людей, а собственные позиции в администрациях и сохранение финансов.

Также на митинге отметили, что политика западных государств по империалистическому делению мира уже привела к множеству конфликтов. Кроме того, власти ФРГ проводят милитаризацию государства, несмотря на желание жителей страны вести мирную политику. Например, активисты выступают против размещения в Германии ракет США.

Один из представителей группы также объявил участникам, что митингующие планируют в ходе шествия окружить здание, где идет конференция, и призвать немецкие власти к прекращению политики по эскалации конфликта на Украине.