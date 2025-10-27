В Миссури учительницу обвинили в совращении ученика-подростка

Учительницу из города Мексико в штате Миссури Джане Мари Наннелли обвинили в совращении ученика-подростка после того, как она пригласила его к себе домой, сообщает «Царьград» .

В Мексико, штат Миссури, учительница Джане Мари Наннелли оказалась на скамье подсудимых по обвинению в совращении несовершеннолетнего ученика. По данным издания The Mexico Ledger, педагог познакомилась с подростком во время летней школы, а затем не менее двух раз приглашала его к себе домой.

Расследование началось после того, как директор школы узнал о неподобающих отношениях между учительницей и учеником. Женщину задержали и допросили.

В ходе следствия выяснилось, что это первый подтвержденный случай совращения учеников со стороны Джане Мари Наннелли. Однако ранее она имела не менее 15 контактов с другим учащимся этой же школы.