В Минжилполитики Подмосковья ответили на вопросы жителей

18 сентября заместители министра жилищной политики Московской области Семен Золотов и Егор Осипов ответили на вопросы жителей в приемной правительства Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе приема граждане задавали вопросы, касающиеся: улучшения жилищных условий; градостроительной деятельности; восстановления прав участников долевого строительства, пострадавших от мошеннических действий.

Представители ведомства рассмотрели 15 обращений. Каждый заявитель получил разъяснения, ответственным лицам были даны поручения. Их исполнение находится на особом контроле.

Записаться на следующий личный прием и задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могут по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.