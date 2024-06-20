В Минжилполитики Подмосковья ответили на вопросы граждан
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
В четверг министр жилищной политики Московской области Инна Федотова и ее первый заместитель Иван Синельников, а также заместитель Семен Золотов ответили на вопросы жителей в приемной правительства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе приема граждане задавали вопросы, касающиеся:
— улучшения жилищных условий;
— расселение ветхого фонда;
— градостроительной деятельности;
— восстановления прав участников долевого строительства, пострадавших от мошеннических действий;
— строительства социальных объектов.
Представители ведомства рассмотрели 28 обращений. Каждый заявитель получил разъяснения, ответственным лицам были даны поручения. Их исполнение находится на особом контроле.
Записаться на следующий личный прием и задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могут по телефону: 8 (498) 602-31-13.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.