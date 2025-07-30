В Минцифры опровергли слухи о подписании документов только через мессенджер MAX

Редакция РБК опубликовала статью о якобы обязательном использовании мессенджера MAX для работы с электронными подписями, однако на самом деле это оказалось не так. Минцифры в официальном Telegram-канале объяснило, как россияне могут подписать документы с помощью сервиса «Госключ» и причем тут мессенджер MAX.

В Минцифры пояснили, что новый закон касается только сервиса «Госключ», а не всех систем электронного подписания документов. Если россияне использовали другие сервисы с физическими носителями или токенами для подписания документации, то они могут и дальше продолжать это делать как обычно.

Таким образом, информация о том, что MAX становится единственным способом получения и использования электронной подписи, не соответствует действительности.

В законе нет требования отправлять все документы для подписи в «Госключе» через MAX. Закон говорит только об «использовании инфраструктуры», что может означать просто уведомления о документах в «Госключе». Документы с «Госуслуг» или от ведомств можно отправлять на подпись в «Госключ» без использования MAX.

«В законе говорится об эксклюзивном бесшовном взаимодействии „Госключа“ с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов, например, договоров с операторами связи, просто направив их в чат. Для непосредственного подписания документов и далее будет применяться приложение „Госключ“», — говорится в сообщении Минцифры.