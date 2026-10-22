В Минцифры на пост замминистра по информбезопасности выдвинули выходца из ФСБ

Чиновники, предположительно, изучают возможность назначения начальника управления центра защиты информации и специальной связи ФСБ Константина Дробаденко на пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Инсайдеры подчеркивают, что итоговый вердикт по кандидатуре пока не вынесен, а соответствующий документ еще не оформлен, сообщает РБК .

Если вероятное кадровое решение утвердят, Константин Дробаденко сменит Александра Шойтова — генерал-лейтенанта, доктора физико-математических наук и президента академии криптографии. Он находится во главе направления с апреля 2021 года.

Под кураторством действующего замглавы находятся единая госполитика по киберзащите, специализированная защищенная аппаратура и профильный федеральный проект. При этом информация о вероятной отставке чиновника обсуждается в отрасли еще с весны.

Оценивая возможную рокировку в ведомстве, независимый эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий указал на схожесть карьерного пути обоих специалистов. Они имеют фундаментальную криптографическую базу и стаж в органах госбезопасности.

Вместе с тем эксперт заметил, что деятельность министерства охватывает несоизмеримо более широкий круг гражданских задач: надежность функционирования электронных госуслуг, защищенность конфиденциальных баз данных россиян, устойчивость IT-инфраструктуры и масштабирование отечественного рынка софта. Лукацкий акцентировал внимание на необходимости выдерживать баланс между силовым контролем и удобством для коммерческих предприятий.

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