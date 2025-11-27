В Минтранс Подмосковья рассказали, как в регионе повышают безопасность пешеходов

В Московской области реализуется комплекс работ для снижения аварийности на дорогах, в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Минтрансе Подмосковья пояснили, какие работы провели с начала года для повышения безопасности пешеходов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы видим, что число ДТП на пешеходных переходах и за их пределами снижается — по сравнению с 2024 годом за 10 месяцев этого года количество ДТП с участием пешеходов снизилось на 6%. Мы усилили работу в части пропаганды безопасности движения, а также практически завершили работы на региональных дорогах по оптимизации движения и обустройству элементов инфраструктуры: искусственных неровностей, тротуаров, светофоров, ограждений, направленной и проекционной подсветки», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Подмосковье уже несколько лет используют проекционную и направленную подсветки на переходах, которая помогает усилить видимость перехода издалека ночью и в непогоду. В этом году обустроили проекционную подсветку на 191 переходе, а направленную — на 385 переходах. А сейчас продолжается строительство более 60 км новых линий освещения, 45 км из которых планируется подключить до конца года.

Также для повышения безопасности пешеходов завершают строительство новых тротуаров с пониженным бордюрным камнем и тактильной плиткой — уже построили 58 км из планируемых 62 км, установили более 6,3 км пешеходных ограждений из планируемых 10 км. Дорожники завершили обустройство искусственных неровностей — всего установили 100 резинокордовых и асфальтобетонных неровностей, чтобы снизить скоростной режим и успокоить движение в местах притяжения жителей.

Специалисты Мосавтодора обустроили 14 новых пешеходных переходов, оборудовали 10 светофоров кнопками вызова для пешеходов, установили 48 новых светофоров в том числе с пешеходной фазой и 219 светофоров типа Т-7 с индикацией желтого цвета на переходах у мест социального притяжения и образовательных учреждений.

Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оптимизируют работу светофоров: на 15 пешеходных светофорах увеличили время перехода для комфорта пешеходов, а на всех светофорах перед переходами добавляют дополнительный режим «красный всем» — на три секунды между переключениями сигналов светофора для всех направлений и пешеходов загорается красный свет, чтобы снизить риск ДТП и избежать ситуаций когда водители или пешеходы начинают движение на «мигающий желтый».

В ведомстве добавили, что для комфортного ожидания транспорта в Подмосковье также завершается строительство остановок — сейчас сделали 142 остановочных пункта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.