В Минсельхозпроде рассказали об обеспечении безопасности в отношении злых собак

Перечень потенциально опасных собак утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.07.2019 № 974. На территории Московской области действует закон от 23.12.2022 № 230/2022-ОЗ, согласно которому все собаки выше 25 см в холке должны выгуливаться на поводке и в наморднике. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

К владельцу собак, нарушившему 28 февраля 2025 года правила выгула домашних животных возле дома 34/1 по улице Молодежной в Химках, будут применены меры административного воздействия.

За год министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области было возбуждено 192 административных дела по фактам покусов и причинения вреда имуществу граждан, к административной ответственности привлечено около 100 владельцев животных. Общая сумма наложенных штрафов в прошлом году составила 844 тыс. рублей.

Для профилактики правонарушений на регулярной основе проводятся рейды в общественных местах, включая парки. Специалисты министерства осуществили 568 выездов, провели свыше 2,7 тыс. консультаций граждан, распространили 3,4 тыс. информационных материалов о правилах выгула и ответственности за их нарушение. В парках было установлено 299 информационных стендов.

Информация о правилах содержания и выгула собак также размещается на информационных досках многоквартирных домов и в частном секторе. В 2024 году для регулирования численности бездомных собак и обеспечения безопасности граждан рассмотрено более 6 тыс. обращений, отловлено 8,8 тыс. собак, из которых 426 — агрессивные. Они помещены на пожизненное содержание в приюты для предотвращения нападений на людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.