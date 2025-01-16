В Минсельхозпроде рассказали о карантине по бешенству животных в Волоколамске и Клину
Фото - © Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В соответствии с приказом Минсельхоза России «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства», в эпизоотических очагах, расположенных в селе Воздвиженское (г. о. Клин) и в деревне Путятино (г.о. Волоколамск), проводятся поквартирные и подворные обходы владельцев восприимчивых животных для осуществления вакцинации против бешенства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.
Также проведены вынужденная и текущая дезинфекция и дератизация.
Ведутся работы по отлову животных без владельцев.
В настоящее время проведение вышеуказанных мероприятий продолжается. Карантины по бешенству в Клину и Волоколамске продлятся минимум до 10 марта 2025 года.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.
«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.