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В Минсельхозпроде рассказали о карантине по бешенству животных в Волоколамске и Клину

В соответствии с приказом Минсельхоза России «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства», в эпизоотических очагах, расположенных в селе Воздвиженское (г. о. Клин) и в деревне Путятино (г.о. Волоколамск), проводятся поквартирные и подворные обходы владельцев восприимчивых животных для осуществления вакцинации против бешенства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Также проведены вынужденная и текущая дезинфекция и дератизация.

Ведутся работы по отлову животных без владельцев.

В настоящее время проведение вышеуказанных мероприятий продолжается. Карантины по бешенству в Клину и Волоколамске продлятся минимум до 10 марта 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.