В Минсельхозпроде Подмосковья назвали округа-лидеры в рамках посевной кампании

Посевная кампания в самом разгаре. Во многих округах Подмосковья подходит к концу сев яровых, зерновых, зернобобовых, масличных и других культур. За текущую кампанию сформировались округа-лидеры, где сев идет ускоренными темпами. Так, по засеянным площадям в Подмосковье лидирует муниципальный округ Серебряные Пруды, аграрии которого практически завершили сев яровых — посажено 29,7 тыс. га из 30 тыс., а также 10,4 тыс. га зерновых и зернобобовых, полностью посеяны масличные — 66,6 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

На втором месте — муниципальный округ Зарайск, который перевыполнил план по севу яровых, сельхозтоваропроизводители высадили 29,2 тыс. га, завершили зерновых и зернобобовых — 13,8 тыс. га и масличных — 13,3 тыс. га.

По севу картофеля лидирует Коломна ­­– под данным видом культур задействовано свыше 2,5 тыс. га из 3 тыс., а также Дмитров, где по окончании кампании планируются самые большие площади сева — 3,8 тыс. га, из них уже посажено 1,6 тыс. га.

На сегодняшний план по севу картофеля по всему Подмосковью выполнен более чем на половину — посажено 8,4 тыс. га из 12,7 тыс. планируемых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.