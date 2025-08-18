В Минсельхозпроде объявили о старте отбора на предоставление субсидий

С 18 по 28 августа 2025 года сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут подать заявки на получение субсидий из бюджета Московской области. Цель программы – поддержка кооперативов, способствующих развитию агропромышленного комплекса и повышению конкурентоспособности местной продукции. Заявки принимаются через систему «Электронный бюджет» на портале мер финансовой поддержки, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Участникам необходимо подготовить документы в соответствии с требованиями и подписать их усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя. Подробности о порядке подачи, критериях отбора и размере финансирования можно узнать на официальном портале программы. Мера поддержки направлена на стимулирование кооперации малых форм хозяйствования и расширение их возможностей на рынке.

В ведомстве отметили, что важность развития сельской кооперации для устойчивого роста агропромышленного сектора. Ведомство продолжит поддерживать проекты, способствующие созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни в сельских территориях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.