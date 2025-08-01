В Минсельхозе рассказали, что представят на подмосковных ярмарках в августе

В августе жителей и гостей Подмосковья ждет новый сезон ярмарок. На площадках региона производители представят свежие овощи, фрукты, ягоды, мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В последний месяц лета пройдет 221 ярмарка. Например, в Шаховской состоятся ярмарки, посвященные августовским праздникам — Медовому (с 15 по 17 августа), Яблочному (с 22 по 24 августа) и Ореховому Спасу (с 29 по 31 августа). Самое время начать готовиться к новому учебному году — в Подмосковье проведут 16 «Школьных базаров»: например, в Волоколамске — с 26 по 31 августа, в Воскресенске — с 29 по 31 августа.

С полным графиком проведения и часами работы ярмарок можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.