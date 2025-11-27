В Минсельхозе Подмосковья назвали страны поставок мандарина и популярные сорта

Московская область начинает готовиться к празднованию Нового года. Прилавки розничных торговых сетей стремительно заполняют мандарины — один из главных символов предстоящих праздников. В Минсельхозе Подмосковья рассказали потребителям, откуда в регион поступает любимый многими новогодний фрукт, как ориентироваться в широком ассортименте сортов и выбрать наиболее подходящие по вкусу плоды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В 2025 году поставки мандаринов в Подмосковье осуществляются из нескольких стран. Наибольшие объемы поступают из Китая и Турции — на долю каждого направления приходится около 25%. В пятерку крупнейших поставщиков также входят Марокко и ЮАР, обеспечивающие примерно по 14% рынка, а также Абхазия — около 11%. Оставшаяся доля ассортимента формируется за счет поставок из Египта, Аргентины и других стран», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В продаже представлены самые разнообразные сорта. Среди них китайский — «шива-микан», отличающийся небольшим размером и выраженным кисло-сладким вкусом; абхазский «уншиу», полностью без косточек и с легко очищаемой матовой кожурой; марокканский «клементин», считающийся одним из самых сладких сортов; «сатсума», поставляемая из Китая и Турции, с тонкой кожицей, которая может иметь зеленые прожилки, и сочной мякотью; а также крупноплодный «тангор», вкус которого может напоминать оттенки меда или манго и содержать легкую цитрусовую горчинку. Средняя цена за килограмм в торговых сетях варьируется в зависимости от сорта и страны происхождения.

По оценкам специалистов центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, каждый житель России ежегодно потребляет около 100 мандаринов, причем треть этого объема приходится на декабрь и январь, когда среднее потребление достигает примерно 1 кг на человека в месяц. Широкий ассортимент и стабильные поставки в полной мере обеспечат спрос на новогодний фрукт среди жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.