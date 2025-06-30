В Минобрнауки спрогнозировали сроки введения обязательного ЕГЭ по истории

В учебном году 2025-2026 Минобрнауки не намерено делать ЕГЭ по истории обязательным для поступления в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности, рассказал замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев. По его словам, в этом вопросе необходимо осуществить «максимально комфортный» и «плавный переход», который займет примерно два года, сообщает ТАСС .

Замминистра науки и высшего образования отметил, что сдающим ЕГЭ нужно за два года до экзаменов знать, какую именно дисциплину необходимо учить. По его словам, в связи с этим в 2025 году должно появиться понимание, какие единые госэкзамены будут сдавать в 2027 году.

«Поэтому мы сделаем плавный переход, это пока обсуждается, но точно мы не поставим в последний момент, не шокируем учеников школ и их родителей. Там, где нужно, там, где история является профилирующим или очень важным предметом, мы ее в течение двух лет сделаем таким предметом», — заявил замглавы Минобрнауки на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Ранее российский президент Владимир Путин поддержал предложение о введении обязательного ЕГЭ по истории для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности.