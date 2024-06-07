В Минюсте увидели опасность в адептах «гей-национализма»

Заместитель главы Министерства юстиции Олег Свириденко считает, что в России присутствует опасность «гей-национализма» и «гендерного экстремизма». По его словам, Минюст установил, что ЛГБТ* начало действовать на территории страны еще с 1984 года, сообщает Газета.ru .

С таким заявлением замминистра выступил на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого развития». Свириденко также добавил, что движение людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией разрушает ценности семьи и пропагандирует деструктивные идеи.

«В ЛГБТ*-сообщество легко вовлекаются эти персонажи, в экстремистскую деятельность и становятся носителями соответствующих идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений. А теперь, внимание — только задумайтесь — в форме гендерного экстремизма и гей-национализма», — сказал замруководителя Минюста.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что россияне стали менее терпимы к вечеринкам ЛГБТ*.

*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.