В министерстве по содержанию территорий Подмосковья состоялся прием граждан

Заместители министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели ежемесячный прием граждан, в ходе которого приняли 13 заявителей с обращениями о работе управляющих организаций, проведении общего собрания собственников, а также ремонте общедомового имущества. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Посетили мероприятие жители следующих муниципалитетов: Королев, Красногорск, Люберцы, Лобня, Серпухов, Павловский Посад, Красноармейск, Одинцовский.

В соответствии со спецификой вопросов отраслевым подразделениям даны поручения:

определить дорожную карту ремонта мест общего пользования;

проконтролировать внесение изменений в реестр лицензий Московской области;

укомплектовать штатную численность управляющей организации;

оказать содействие жителям в проведении электронного голосования.

Так, заявительницы из Павловского Посада обратились в министерство с просьбой об оказании содействия в перерасчете оплаты ЖКУ. По словам жительниц в квартире никто не проживает — услуги не используются, однако плата начисляется. Территориальным отделом ведомства совместно со специалистами по начислениям будут установлены все факты и проведен перерасчет.

Часть вопросов, связанных с ненадлежащим выполнением обязанностей управляющей компанией, будут дополнительно проанализрованы центральным аппаратом министерства в рамках еженедельного рассмотрения административных дел в части жилищного надзора и лицензионного контроля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.