В министерстве по содержанию территорий Подмосковья состоялся прием граждан
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Заместители министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели ежемесячный прием граждан, в ходе которого приняли 13 заявителей с обращениями о работе управляющих организаций, проведении общего собрания собственников, а также ремонте общедомового имущества. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Посетили мероприятие жители следующих муниципалитетов: Королев, Красногорск, Люберцы, Лобня, Серпухов, Павловский Посад, Красноармейск, Одинцовский.
В соответствии со спецификой вопросов отраслевым подразделениям даны поручения:
- определить дорожную карту ремонта мест общего пользования;
- проконтролировать внесение изменений в реестр лицензий Московской области;
- укомплектовать штатную численность управляющей организации;
- оказать содействие жителям в проведении электронного голосования.
Так, заявительницы из Павловского Посада обратились в министерство с просьбой об оказании содействия в перерасчете оплаты ЖКУ. По словам жительниц в квартире никто не проживает — услуги не используются, однако плата начисляется. Территориальным отделом ведомства совместно со специалистами по начислениям будут установлены все факты и проведен перерасчет.
Часть вопросов, связанных с ненадлежащим выполнением обязанностей управляющей компанией, будут дополнительно проанализрованы центральным аппаратом министерства в рамках еженедельного рассмотрения административных дел в части жилищного надзора и лицензионного контроля.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.