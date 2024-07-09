В Минэкологии Подмосковья рассказали, где можно встретить выхухоль

В Московской области специалисты зоологи уже не первый год подтверждают обитание русской выхухоли в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Русская выхухоль или как ее еще называют хухоля — редкий, эндемичным вид, занесенный в Красные книги России и Московской области, как редкий исчезающий вид. По подсчетам ученых на территории нашей страны этих зверьков осталось не более 8000 особей. Выхухоль ведет скрытный полуводный образ жизни. Мало кому посчастливилось увидеть ее в живой природе, не говоря уже о том, чтобы запечатлеть на свой фотоаппарат», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам ученых, выхухоль одно из самых скрытных существ на Земле, ее очень трудно увидеть или сфотографировать, потому как большую часть жизни зверек проводит в толще водоема или в своей норе, попасть в которою можно только через вход, сделанный под водой.

Известный русский писатель-натуралист Г. А. Скребицкий в своих записях отмечал, что выхухоль в Подмосковье можно встретить на реке Воре недалеко от Загорска (ныне Сергиев Посад) и ее притоках реках Торгоша и Пажа. Исходя из наблюдений и описаний натуралиста становится ясно, что из верховьев Вори единичные особи могут перебираться на притоки реки Дубны, текущей по самой северной части Московской области, относящейся уже к Верхне-Волжскому бассейну.

В 2020 году группа ученых-зоологов, отправилась на поиски этих редких и малоизученных зверьков на Ольховско-Батьковские торфоразработки, находящиеся между реками Дубна и Кубрь в Сергиево-Посадском городском округе. Проводя обследование системы каналов и озер Ольховско-Батьковских торфоразработок, в разных местах им удалось обнаружить 4 норы русской выхухоли, из которых, как минимум 2 являлись жилыми.

Помимо Сергиево-Посадского городского округа обитание выхухоли подтверждено в городских округах: Егорьевский, Луховицы, Орехово-Зуевский.

«Для сохранения таких уникальных существ и создаются особо охраняемые природные территории, в которых бы животным было комфортно жить, и они могли бы без опаски приносить потомство, тем самым поддерживая свою природную популяцию», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.