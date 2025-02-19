В Минэкологии Подмосковья предупредили, что у лис начался брачный период

Середина крайнего зимнего месяца обозначает не только скорейшее приближение долгожданной весны, но и начало брачного периода у лис. В это время самцы активно соперничают за внимание самок, что может приводить к столкновениям между конкурентами, которые сопровождаются громкими звуками. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Кроме того, самцы активно перемещаются в поисках самок, нередко показываясь в населенных пунктах. Стоит отметить, что конечный выбор партнера для заботы о потомстве остается за самкой.

Весной, готовясь к появлению лисят, лисы обустраивают свои норы — расчищают старые или роют новые, создавая временные убежища и запасные места, куда можно будет спрятать малышей в случае опасности.

Минэкологии Подмосковья предупреждает, во время февральского гона самцы становятся агрессивными и даже способны напасть на человека. Обнаруженное дикое животное в черте поселений нельзя пытаться отогнать самостоятельно и подкармливать. Если животное вышло к людям, то следует обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону: 112.

Наблюдение за дикой природой — увлекательное занятие, но важно помнить о собственной безопасности и бережном отношении к животным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.