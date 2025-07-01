В Минблагоустройства Подмосковья рассказали про план обновления доступной среды

В Минблагоустройства Московской области рассказали о ходе программы «Доступная среда», направленной на создание комфортных условий для всех жителей региона, включая маломобильные группы населения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Московской области в рамках программы «Доступная среда» продолжают создавать и обновлять разные объекты: удобные места для отдыха, спортивные площадки, набережные, культурные центры, павильоны и входные группы.

«Одной из важных составляющих благоустройства — это комфорт передвижения всех жителей Подмосковья. До 1 августа мы планируем завершить обследование городских территорий, а также объектов культуры и спорта с участием представителей маломобильных групп населения. По итогам этой работы будет составлен список приоритетных мест для улучшения, выявлены элементы, требующие замены или доработки. Мы также рассчитаем стоимость необходимых работ и разработаем план мероприятий на 2025 и 2026 годы. После этого начнем поэтапно обновлять и улучшать инфраструктуру в соответствии с установленными приоритетами», — рассказал зампред правительства — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Благоустройство с созданием безбарьерной среды, комфортной для маломобильных граждан, выполнено на площади Ленина в Серпухове, в парке Талалихина в Подольске, в парке Меленки в Павловском Посаде, на Аллее Славы в Луховицах, в городском парке Истре и в других местах, чтобы всем было удобно и комфортно.

«В нескольких муниципалитетах провели выборочные обходы от общественных территорий до жилых домов. Были выявлены некоторые недостатки, которые требуют исправления. В ближайшее время их устранят и проведут переоборудование. Основные проблемные участки маршрута — тротуары, пешеходные переходы и лестницы. Например, отсутствие пониженных бордюров. Мы планируем устроить понижения из плитки с нормативным уклоном. Что касается лестниц, важно предусмотреть установку пандусов с поручнями по нормативам, а также использовать сборные пандусы для преодоления нужного перепада высот», — рассказал Михаил Хайкин.

В учреждениях спорта реализуются меры по созданию доступной входной зоны и территории, а также доступных спортивных и санитарных зон, что обеспечивает комфортное пребывание и занятия спортом для людей с ограниченными возможностями. Аналогичные меры принимаются в учреждениях культуры — здесь создаются доступные входные группы, зоны оказания услуг и специально оборудованные помещения.

Таким образом, программа «Доступная среда» в Московской области продолжает развиваться, обеспечивая создание удобной и комфортной городской среды для всех жителей и гостей региона, независимо от их физических возможностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.