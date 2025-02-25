В микрорайоне Востряково Домодедова проведут благоустройство в 2025 году

В городском округе Домодедово каждую неделю проходят отчеты и выездные приемы в микрорайонах и административных округах. В микрорайоне Востряково глава Домодедово Евгения Михайловна Хрусталева рассказала населению об ожидаемых работах в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации округа.

В нынешнем году в рамках проекта «Светлый город» планируется устройство систем наружного освещения от проспекта 1 мая до СНТ «Востряково». От жителей неоднократно поступали запросы о дополнительном освещении. Также состоится радостное событие — открытие детского сада в ЖК «Город счастья». В 2025 году по улице Заборье, дом 58а запланировано комплексно благоустроить двор. Евгения Михайловна рассказала жителям о предстоящем ремонте дорог по улицам Терминальная и Полтавская. И еще одно важное событие ждет жителей микрорайона Востряково — ввод в эксплуатацию части домов в ЖК «Ледово», завершение строительства очистных сооружений.

Провели также выездной прием жителей мкр. Востряково. В основном обращения касались ЖКХ, дорожного и транспортного хозяйства, электроснабжения. Некоторые вопросы решили на месте, остальные взяли в работу профильные службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.