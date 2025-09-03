У жилых многоквартирных домов № 14-16 в микрорайоне «Восточный» города Истра открыли современную детскую игровую площадку, площадью 200 кв. м. Новые игровые элементы отечественного производства, противоударное покрытие, а также новые малые архитектурные формы, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Истра.

В округе Истра уделяется особое внимание вопросам благоустройства и создания комфортной городской среды.

«До конца 2025 года в округе планируется комплексно благоустроить 11 дворовых территорий и открыть в общей сложности 13 детских игровых площадок. Кроме того, в рамках региональной программы „Пешком“ реализован план этого года по обустройству и 11 тротуаров — „народных троп“ — общей протяженностью почти один километр. На особом контроле наши крупные и реализуемые прямо сейчас проекты: это, конечно, благоустройство нового уникального лесопарка „Соколка“, площадью 52 га», — отметила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

Проект реализуется при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках региональной программы «Парки в лесу». Это будет еще одна современная и комфортная зона отдыха, как лесопарк «Шишкин лес», который признан одним из лучших в регионе и который уже отмечен наградами Всероссийского уровня. Открытие «Соколки» планируется в начале IV квартала 2025 года.

Еще один масштабный проект — благоустройство площади Революции в центре Истры. В течение 2025–2026 года площадь перед зданием администрации кардинально преобразится: вместо парковочного пространства появится пешеходная зона с озеленением и пространством для отдыха жителей и гостей города, а прямо сейчас уже реализуется первый этап — обновляется пространство вблизи многоквартирных домов № 5А, 7 и 9.

«Это стало возможным благодаря победе 2024 года во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. А уже в следующем 2026 году в Истре начнеся реализация еще одного победного проекта — благоустройство площади Дружбы и пространства у МЦ „МИР“», — добавила Витушева.

В муниципалитете реализуются не только такие крупные проекты, но и локальные, небольшие, однако несмотря на свой масштаб они также востребованы у жителей. В текущем году будет благоустроена территория у ВЗУ № 1 на Урицкого в Истре, зона отдыха у дома № 32 в ЖК «Малая Истра», а в центре поселка Глебовский, на площади 1,2 га, появится свое новое комфортное общественное пространство.

Среди проектов есть и такие, которые ежедневно встречают своей красотой десятки тысяч жителей и гостей округа — это круговые движения. К примеру, уникальные декоративные конструкции уже реализованы сразу 4 кругах в Павловской Слободе, а также на кругу в деревне Давыдовское.

Масштабная работа в сфере благоустройства продолжается. И очень важно, что в этой работе администрация работает в тесной коммуникации с инициативными и неравнодушными жителями.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.