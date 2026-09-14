В микрорайоне Депо Лобни открыли сквер площадью 2 га

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Сквер площадью 2 га открыли в микрорайоне Депо в Лобне. На территории оборудовали зоны для прогулок, отдыха и спорта, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Лобне торжественно открыли сквер в микрорайоне Депо площадью 2 га. На обновленной территории создали условия для прогулок, отдыха и занятий спортом.

В сквере проложили пешеходные дорожки, соединяющие основные зоны, установили скамейки и урны. Для детей оборудовали игровую площадку в виде паровоза, для любителей активного отдыха — спортивную площадку. Архитектурным акцентом пространства стала пергола с качелями.

Символами округа стали скульптуры чайки, мамы и дочери. В ходе благоустройства здесь высадили деревья и кустарники, обустроили газон, установили современное освещение и систему видеонаблюдения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.