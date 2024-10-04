В микрорайоне Бахчиванджи Щелкова прошла выездная администрация

Выездная администрация состоялась в микрорайоне Бахчиванджи Щелкова. Глава округа Андрей Булгаков с командой при участии заместителя министра территориальной политики Московской области Андрея Урусова открыто поговорили с жителями на актуальные и волнующие темы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«За последние годы территория микрорайона Бахчиванджи сильно изменилась: новая котельная, капитально отремонтированная школа, дороги, благоустройство и многое другое. При этом у жителей всегда есть точечные вопросы, которые мы готовы вместе решать», — написал Андрей Булгаков в своем Telegram-канале.

Ветеран СВО Виктор пришел на встречу по поводу косметического ремонта пешеходного перехода над Щелковским шоссе в микрорайоне Чкаловский.

«Объект федеральный, но мы отработаем с коллегами, чтобы сделать все в кратчайшие сроки. Ориентировочно — в течение месяца», — сказал Андрей Булгаков.

В ходе беседы обсудили обучение ветеранов СВО по программе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина «Время героев». Цель — подготовить компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.

Также, в рамках выездной администрации, жители обращались с просьбами: установить песочницу у дома № 37 по улице Беляева; организовать секции по катанию на коньках на стадионе «Юность»; сделать «лежачие полицейские» у поликлиники и школы; добавить в новый маршрут № 9К заезд в микрорайон Чкаловский.

«Все вопросы решим в течение месяца», — подытожил глава округа.

Внимание Андрея Булгакова обратили на лужу у домов № 3 и № 4 по улице Беляева. После встречи глава округа выехал посмотреть место лично и обсудить с командой варианты решения проблемы с подтоплениями. В ближайшее будут подготовлены результаты обследования и жителям расскажут о принятом решении.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.