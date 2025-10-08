В микрорайоне Авиационный Домодедова прошла выездная администрация

Очередная встреча руководства округа с жителями прошла в микрорайоне Авиационный. Формат выездной администрации, который успешно применяется в Домодедово более двух лет, продолжает набирать популярност, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Этот формат себя зарекомендовал очень давно. Может быть, не все вопросы можно решить сегодня, но получить ответы, разъяснения, почему и когда мы можем решить проблему жителя, — это очень важная задача, которую мы вместе с жителями решаем», — отметила первый заместитель главы городского округа Марина Ведерникова.

Житель микрорайона Александр Ковалев обратился с просьбой о ремонте освещения на улице.

«Мы живем с этой проблемой уже несколько месяцев», — рассказал он.

По итогам встречи вопрос был взят в работу, и представители администрации пообещали запустить ремонтные работы в течение двух недель.

Специалисты ведомств и служб округа также признали важность таких встреч. Это возможность увидеть проблему глазами самих жителей и понять, что волнует людей в первую очередь. Личный контакт, по их мнению, является залогом доверия и эффективности.

«Представители всех служб собираются, и можно задать много вопросов. В последующем можно узнать о решениях своего вопроса. Некоторые жители уже получили помощь», — пояснила Светлана Быдлаева.

Оказывают помощь и ветеранам спецоперации.

«Мне помогли, я ветеран СВО. Такие мероприятия необходимо делать, потому что у людей очень много проблем, которые способна решить только администрация», — сказал Алексей Борисов.

В округе встречи с жителями в формате выездных администраций проходят регулярно. Президент России Владимир Путин подчеркивал значимость прямого диалога между государством и гражданами. За два часа встречи жители задали 150 вопросов по различным направлениям.

Следующий прием состоится 9 октября в стенах Домодедовской школы № 1. Жителей микрорайона Северный будут ждать с 17:00 по адресу: ул. Советская, д. 70.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.