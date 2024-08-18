В МИД Северной Кореи назвали терроризмом вторжение ВСУ в Курскую область

Официальный представитель министерства иностранных дел КНДР решительно осудил действия Украины в Курской области, назвав их признаками «агонии» киевских властей, сообщает «Царьград» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский дипломат подчеркнул, что мировому сообществу необходимо осудить «вооруженное нападение на российскую территорию, осуществляемое марионеточной кликой Зеленского при помощи и координации США и Запада».

В Пхеньяне добавили, что действия ВСУ под Курском указывают на признаки «агонии» Киева, который четко дал понять что за террористическими действиями ВСУ стоит Соединенные Штаты.

С 6 августа российские подразделения продолжают выдавливать ВСУ с приграничных районов Курской области. В регионе введен режим контртеррористической операции (КТО). По данным Минобороны России, с начала боев под Курском ВСУ потеряли до 2 860 военнослужащих.