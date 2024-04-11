В МИД РФ прокомментировали успешный запуск ракеты «Ангара-А5»

Ко Дню космонавтики с космодрома Восточный осуществлен пуск принципиально новой космической ракеты-носителя «Ангара-А5», которая несет разгонный блок «Орион» и испытательную полезную нагрузку. Захарова уточнила, что Восточный был задействован в этих целях впервые.

«Таким образом подтвержден статус Российской Федерации как ведущей космической державы, в полной мере обеспечивающей суверенитет в области пусковой космической деятельности со своей территории», — приводит слова Захаровой пресс-служба МИД РФ.

Диппредставитель также подтвердила намерение сохранить космос в качестве исключительно мирной среды. Захарова отметила, что страна выступает за поступательное развитие космической науки и технологий, за взаимовыгодное и равноправное сотрудничество в использовании околоземного пространства со всеми, кто заинтересован в этом.

Третья попытка пуска тяжелой ракеты-носителя завершилась успехом — «Ангара-А5» запущена. Она успешно вывела на орбиту разгонный блок «Орион».

Ранее академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Игорь Маринин заявил, что в стране сегодня внедряют, осваивают и удешевляют средства выведения космических аппаратов. В РФ все идет к тому, чтобы компенсировать упущения, которые допустила отечественная космонавтика по производству ракет и ракетных двигателей в период развала.