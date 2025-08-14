В МФЦ Жуковского прошел день открытых дверей

В жуковском МФЦ прошел день открытых дверей. Все желающие могли попробовать свои силы в качестве консультанта Регионального портала государственных и муниципальных услуг (РПГУ), освоить портал Gosuslugi.ru, узнать все о работе МФЦ, посетить экскурсию, пообщаться с сотрудниками и получить информацию о текущих вакансиях и перспективах карьерного роста в МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Под руководством опытных специалистов можно было попробовать отработать навыки консультирования посетителей по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, научиться находить нужные услуги, формировать заявления и получать обратную связь, имитируя реальный процесс обслуживания.

«Это прекрасная возможность для тех, кто интересуется карьерой в сфере государственных услуг или просто хочет лучше ориентироваться в цифровых сервисах», — прокомментировал глава Жуковского Андроник Пак.

Для обеспечения комфортного и быстрого обслуживания военнослужащих, выполняющих задачи в рамках СВО, а также членов их семей, в МФЦ городского округа Жуковский было выделено приоритетное окно. Получить услугу можно будет без ожидания в общей очереди.

МФЦ Жуковского располагается по адресу: улица Лацкова, дом 1, работает ежедневно, кроме воскресения, с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.