В МФЦ Жуковского открылось приоритетное окно для бойцов СВО и членов их семей

Для обеспечения комфортного и быстрого обслуживания военнослужащих, выполняющих задачи в рамках СВО, а также членов их семей, в МФЦ городского округа Жуковский выделено отдельное окно. Многофункциональный центр располагается по адресу: улица Лацкова, дом № 1, 2 этаж. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данное окно позволяет участникам СВО и их семьям получить государственные и муниципальные услуги без ожидания в общей очереди; специалисты, работающие в этом окне, готовы оказать всестороннюю помощь, учитывая специфику обращений данной категории граждан.

Чтобы воспользоваться этим окном, необходимо сообщить администратору в зале о своем статусе (участник СВО или член семьи участника СВО), после чего сотрудник МФЦ направит к специалисту в выделенное окно.

МФЦ городского округа Жуковский работает ежедневно, кроме воскресения, с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.