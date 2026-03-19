В МФЦ Прикамья запустили три услуги для студентов-участников СВО

Участники СВО в Прикамье могут перевестись с платного обучения на бесплатное

В Пермском крае многофункциональные центры начали оказывать три новые услуги министерства образования и науки для участников СВО и членов их семей, сообщает properm.ru .

Студенты колледжей и техникумов, имеющие статус участника специальной военной операции или являющиеся членами их семей, теперь могут через центры «Мои документы» оформить перевод с платного обучения на бесплатное. Также доступна подача заявления на отсрочку оплаты и получение бесплатного горячего питания.

В пресс-службе МФЦ отметили, что образовательные услуги для участников СВО относятся к социально значимым, поэтому учреждение уделяет особое внимание их качеству и доступности.

С 2025 года студентки и супруги участников СВО, ставшие матерями, могут оформить через МФЦ единовременную выплату. Обязательные условия — гражданство России и проживание в Пермском крае.

Руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов сообщил, что с начала 2026 года в перечень добавили около 200 новых услуг. Сейчас жителям региона доступно более 2 тысяч государственных и муниципальных сервисов. Расширение проводится в рамках федерального проекта «Государство для людей».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.