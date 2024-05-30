В МФЦ Подмосковья запустили новый сервис «ГосQR»

Пилотный проект «ГосQR» уже стартовал в многофункциональных центрах Красногорска, Краснознаменска и Солнечногорска. В начале июня сервис станет доступным во всех подмосковных офисах «Мои Документы». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Благодаря новому сервису данные из цифрового профиля заявителя на портале «Госуслуг» будут автоматически передаваться в информационную систему МФЦ. Это поможет сократить время приема и исключить наличие ошибок в данных, так как сотруднику не придется вносить информацию вручную», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизоваться в мобильном приложении «Госуслуги» и с помощью «Госскана» отсканировать QR-код, который предоставят непосредственно в МФЦ. После чего нужно дать согласие на использование данных из цифрового профиля для многофункционального центра. Такое согласие действует 12 часов, а потом автоматически отзывается.

Впервые в подмосковных МФЦ услугой воспользовались в офисе Краснознаменска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.