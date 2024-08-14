сегодня в 17:14

В МФЦ Подмосковья стартовала благотворительная акция «Вместе мы сильнее!»

В МФЦ Подмосковья организован сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, которые вынуждены были покинуть свои дома. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Подмосковные жители могут внести вклад в доброе дело в Егорьевске, Дмитрове, Красногорске, Одинцово, Реутове и Шатуре. Там принимают медикаменты, средства личной гигиены, питьевую воду, продукты длительного хранения, новую одежду, генераторы, бытовую технику.

В МФЦ Лобни можно принести средства личной гигиены и продукты длительного хранения. В Пушкине тоже принимают средства личной гигиены, а также игрушки и канцелярские принадлежности для подготовки детей к школе.

В офис «Мои Документы» Подольска можно принести медикаменты, средства личной гигиены, одежду. В Рузе помимо средств личной гигиены принимают новые комплекты постельного белья и одежду. В МФЦ Щелкова до 30 августа организован сбор канцелярских принадлежностей для подготовки детей к новому учебному году.

Все адреса пунктов приема гуманитарной помощи можно найти на интерактивной карте по ссылке.

Ранее губернатор заявил, что основная задача властей Подмосковья — помощь детям из Курской области, эвакуированным из-за атаки ВСУ на регион.

«Мы постоянно на связи с врио губернатора Курской области. Первое, о чем попросил Алексей Смирнов — помочь детям. Сейчас это наша основная задача», — заявил Воробьев.