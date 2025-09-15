В МФЦ Подмосковья пройдут выездные консультации по вопросам похоронного дела

Во второй половине сентября сотрудники центра мемориальных услуг продолжат выезды в подмосковные офисы «Мои Документы». Бесплатные выездные консультации пройдут в 6 отделениях МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:

16 сентября г. Красногорск, ул. Международная, дом № 4, 2 этаж;

17 сентября г. о. Одинцовский, г. Голицыно, ул. Советская, стр. 1Б;

23 сентября г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, дом № 96А;

24 сентября г. о. Павловский Посад, г. Электрогорск, ул. М. Горького дом № 9;

25 сентября г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, дом № 7;

30 сентября г. о. Наро-Фоминский, п. Селятино, ул. Спортивная, дом № 2;

Чаще всего жителей Подмосковья на консультациях интересуют вопросы правильного оформления удостоверений о захоронении, оформления семейных (родовых) захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).

Найти консультантов центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.