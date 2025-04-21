В МФЦ Подмосковья пройдут выездные консультации по вопросам мемориальных услуг

На предстоящей неделе бесплатные выездные консультации проведут специалисты центра мемориальных услуг в пяти офисах МФЦ Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Чаще всего жителей Подмосковья на консультациях интересуют вопросы правильного оформления удостоверений о захоронении, оформления семейных (родовых) захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).

Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:

21 апреля г. о. Одинцовский, г. Кубинка, ш. Наро-Фоминское, д. 23А;

22 апреля г. Раменское, ул. Воровского, д. 3/1;

23 апреля р. п. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, д. 4;

24 апреля г. Серпухов, Борисовское ш., д. 17А;

25 апреля г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.

Найти консультантов центра мемориальных услуг в МФЦ можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.