В МФЦ Подмосковья пройдут консультации по похоронному делу

Бесплатные выездные консультации по вопросам похоронного дела и погребения пройдут с 24 по 27 февраля в четырех офисах «Мои Документы» Подмосковья. Жители смогут получить разъяснения по оформлению документов и установке надгробий, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Консультации организует Центр мемориальных услуг. Специалисты будут принимать заявителей 24 февраля в Дмитрове (мкр. имени Владимира Махалина, д. 20), 25 февраля в Видном г.о. Ленинский (ул. Школьная, д. 77), 26 февраля в Наро-Фоминске (ул. Полубоярова, д. 8) и 27 февраля в Сергиевом Посаде (пр-кт Красной Армии, д. 169).

Чаще всего жителей интересуют вопросы правильного оформления удостоверений о захоронении, регистрации семейных (родовых) захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений.

Найти консультантов в офисах «Мои Документы» можно по баннеру рядом с местом проведения приема, а также по форменной одежде специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.