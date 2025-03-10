В МФЦ Подмосковья пройдут бесплатные консультации по вопросам мемориальных услуг

На этой неделе в подмосковных офисах «Мои Документы» пройдут выездные консультации граждан по вопросам погребения и похоронного дела специалистами центра мемориальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Специалисты «ЦМУ» проконсультируют жителей по вопросам получения социального пособия, оформления удостоверения о захоронении, регистрации надмогильных сооружений, оформлению документов на региональном портале государственных и муниципальных услуг и другие темы.

Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:

10 марта г. Электросталь, ул. Победы, д. 15, корп. 3;

11 марта г. Домодедово, ул. Советская, д. 19, корп. 1;

12 марта г. Дубна, ул. Станционная, д. 32;

13 марта г. Егорьевск, ул. Карла Маркса, д. 25/19;

14 марта г. Лобня, ул. Ленина, д. 21.

Найти консультантов центра мемориальных услуг можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.