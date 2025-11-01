В МФЦ Подмосковья пройдут бесплатные консультации по вопросам мемориальных услуг

В первой половине ноября сотрудники центра мемориальных услуг проведут бесплатные выездные консультации в 8 подмосковных офисах «Мои Документы». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:

5 ноября г. о. Люберцы, р. п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 4, корп.1, пом. 33;

6 ноября г. Можайск, ул. 20-е января, д. 6;

7 ноября г. Одинцово, ш. Можайское, д. 71;

10 ноября г. Мытищи, ул. Мира, с. 32/2;

11 ноября г. Красногорск, ул. Дачная, д. 11А;

12 ноября г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7 Б;

13 ноября г. Королев, пр-кт Космонавтов, д. 20А;

14 ноября г. Балашиха, мкр. Керамик, ш. Носовихинское, д. 15.

Специалисты центра мемориальных услуг расскажут, как получить муниципальные услуги в сфере погребения и похоронного дела и какие документы для этого необходимы. Консультанты также предоставят подробную информацию по этим и другим интересующим граждан вопросам.

Найти консультантов центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.