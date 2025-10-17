В МФЦ Подмосковья пройдут бесплатные консультации по вопросам мемориальных услуг
Фото - © МФЦ Московской области
Во второй половине октября сотрудники Центра мемориальных услуг продолжат выезды в подмосковные офисы «Мои Документы». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:
- 20 октября г. Дмитров, мкр. им. Владимира Махалина, д. 20;
- 21 октября г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 11;
- 22 октября г. Егорьевск, ул. Карла Маркса, д. 25/19;
- 23 октября г. Дубна, ул. Станционная, д. 32;
- 24 октября г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 1;
- 28 октября г. Коломна, ул. Уманская, д. 20;
- 29 октября г. Видное, ул. Школьная, д. 77;
- 30 октября г. Лобня, ул. Ленина, д. 21;
- 31 октября г. Лыткарино, квартал 3А, д. 9.
Чаще всего жителей Подмосковья на консультациях интересуют вопросы правильного оформления удостоверений о захоронении, оформления семейных (родовых) захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).
Найти консультантов Центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.