В МФЦ Подмосковья пройдут бесплатные консультации по вопросам мемориальных услуг

Во второй половине октября сотрудники Центра мемориальных услуг продолжат выезды в подмосковные офисы «Мои Документы». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:

20 октября г. Дмитров, мкр. им. Владимира Махалина, д. 20;

21 октября г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 11;

22 октября г. Егорьевск, ул. Карла Маркса, д. 25/19;

23 октября г. Дубна, ул. Станционная, д. 32;

24 октября г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 1;

28 октября г. Коломна, ул. Уманская, д. 20;

29 октября г. Видное, ул. Школьная, д. 77;

30 октября г. Лобня, ул. Ленина, д. 21;

31 октября г. Лыткарино, квартал 3А, д. 9.

Чаще всего жителей Подмосковья на консультациях интересуют вопросы правильного оформления удостоверений о захоронении, оформления семейных (родовых) захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).

Найти консультантов Центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.