В МФЦ Подмосковья пройдет конкурс детских рисунков

сегодня в 14:14

В подмосковных офисах «Мои Документы» в период с 28 октября по 2 ноября пройдет конкурс детских рисунков на тему «В единстве сила России». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участники от 5 до 17 лет смогут принести готовые работы формата А4 в офисы МФЦ, со списком которых можно ознакомиться на сайте.

3 ноября состоится награждение победителей и призеров конкурса. Подробности о награждении необходимо уточнять непосредственно в офисах «Мои Документы».

По итогам конкурса в отделениях МФЦ состоится выставка, на которой будут представлены самые яркие и необычные работы участников, а также рисунки лауреатов и призеров конкурса.

Адреса и график работы подмосковных многофункциональных центров доступны на карте офисов на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.