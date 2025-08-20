В МФЦ Подмосковья проходит ежегодная акция «Собери ребенка в школу»

В преддверии Дня знаний в подмосковных офисах «Мои Документы» организована благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Все желающие могут поучаствовать в акции и помочь детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, подготовиться к новому учебному году», — сказала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

В рамках акции в офисы МФЦ Подмосковья можно принести: канцелярию, наборы для детского творчества, школьные рюкзаки и сумки для сменной обуви, учебную и познавательную литературу, школьные наборы первоклассникам и многое другое.

Подробно ознакомиться с перечнем необходимых вещей и датами проведения акции можно на страницах в социальных сетях и непосредственно в офисах МФЦ, которые указаны в таблице сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.