В МФЦ Подмосковья назвали пятерку самых популярных экстерриториальных услуг

В подмосковных офисах «Мои Документы» определили топ-5 услуг за прошлый год, которые можно получить в любом МФЦ независимо от места жительства гражданина. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Наибольшее количество заявлений от жителей поступило по регистрации объектов недвижимости. Этой услугой воспользовались более 1,2 млн человек. На 2 и 3 местах находятся услуги по подтверждению учетной записи в ЕСИА и выдача готовых результатов, которые поступили в личный кабинет пользователей портала госуслуг. За ними обратились свыше 870 и 760 тыс. раз соответственно», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Четвертую позицию занимает услуга по выдаче СНИЛС. Замыкает пятерку самых популярных экстерриториальных услуг — получение паспорта гражданина Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.