В МФЦ Подмосковья можно воспользоваться услугами центра занятости населения

Жители Воскресенска могут обратиться в МФЦ, чтобы подтвердить или перерегистрировать статус безработного. Предварительно граждане уже будут записаны на прием по электронной очереди. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Подать заявление можно на портале «Работа России». Для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». При заполнении заявления необходимо прикрепить резюме. На основании него центр занятости будет подбирать работу. Если у вас нет резюме, то на портале его можно создать. Далее заявитель получает уведомление о явке в МФЦ по электронной почте и приходит в офис в назначенное время», — рассказала директор МФЦ г. о. Воскресенск Эльвира Нигматулина.

Чтобы центр занятости начал подбор подходящих вакансий для безработных, необходимо заполнить резюме и подать заявление на портале «Работа в России». Доступ к нему также предоставлен в цифровой зоне МФЦ. Далее заявитель получает уведомление о явке в многофункциональный центр по электронной почте и приходит в офис в назначенное время.

При себе необходимо иметь паспорт, трудовую книжку, направление на работу с отметкой работодателя с предыдущей явки (в случае перерегистрации), уведомление о явке в МФЦ.

Для удобства жителей на портале госуслуг Московской области доступна информационная страница об услуге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.