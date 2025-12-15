В МФЦ Подмосковья доступны онлайн-консультации специалистов Росреестра ЛНР

В шести офисах «Мои Документы» Московской области можно получить дистанционную консультацию специалистов Россреестра по Луганской Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«Дистанционные консультации — это удобный способ напрямую пообщаться со специалистом Росреестра по ЛНР. При записи можно выбрать удобный вариант подключения к беседе: с личного устройства или со специального рабочего места в офисе МФЦ. Наши специалисты проконсультируют и помогут с настройками», — сообщила директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Чтобы получить консультацию, необходимо записаться через сервис «Дистанционное консультирование» на региональном портале госуслуг не позднее, чем за 7 дней до желаемой даты. Онлайн-консультации проходят один раз в две недели по средам с 9:00 до 12:00.

Сеансы онлайн-консультаций проводятся в МФЦ Московской области по следующим адресам:

г. Истра, пл. Революции, д. 3;

г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3;

г. Фрязино, ул. Центральная, д. 12;

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 96А;

г. Дмитров, мкр. им. Владимира Махалина, д. 20;

г. Реутов, ул. Победы, д. 7.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.