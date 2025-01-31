В МФЦ Подмосковья 4,5 тыс собственников проголосовали на платформах

В цифровых зонах МФЦ свыше 2 100 пользователей оценили удобство и функциональность портала ГИС «ЖКХ», 2 500 — установили приложение «Госуслуги.Дом». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для участия в онлайн-голосовании на общем собрании собственников достаточно посетить любой МФЦ Подмосковья и воспользоваться гостевыми компьютерами. Наши консультанты помогут освоить платформы, а также установить мобильное приложение «Госуслуги.Дом», — подчеркнула руководитель ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Помимо электронного голосования на ОСС, в личном кабинете Государственной информационной системы «ЖКХ» и приложения «Госуслуги.Дом» можно оплачивать коммунальные счета, передавать показания счетчиков и проверять наличие задолженностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.