сегодня в 12:22

В МФЦ Подмосковья рассказали о работе офисов на праздничной неделе

Государственный праздник День России, который отмечается 12 июня, в многофункциональных центрах Московской области объявлен нерабочим, передает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

11 июня все региональные МФЦ работают без изменений. 13 июня офисы «Мои Документы» и территориальные подразделения возобновят прием заявителей в обычном режиме.

График работы МФЦ с 11 по 13 июня:

— 11 июня — в обычном режиме;

— 12 июня — нерабочий день;

— 13 июня — в обычном режиме.

Граждане, планирующие посетить МФЦ, могут воспользоваться услугами предварительной записи через портал государственных и муниципальных услуг Московской области www.uslugi.mosreg.ru, а также по телефону горячей линии 122 (доб. 3).

Напомним, для жителей и бизнеса Подмосковья доступно более 370 онлайн-услуг и функций на региональном портале. Чтобы воспользоваться ими, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, перейти на страницу нужной услуги и заполнить электронную форму заявления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.