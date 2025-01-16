В МФЦ Лобни увеличили количество окон для приема посетителей

В Лобне обновили офис многофункционального центра, посетители могут получить услуги в более комфортных условиях. В обновленном МФЦ увеличилось количество окон с 11 до 18, в трех из них принимают специалисты отдела ЗАГС. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также в ближайшее время услуги начнут предоставлять сотрудники БТИ и управляющей компании МП «Домовладение».

Кроме того, расширят зону доступа к порталу «Госуслуги».

В зале МФЦ заменили устаревшую мебель на новые выдвижные пуфы. Установили новую технику, также будет обновлена зона информирования и ожидания.

«Мы установили новый терминал электронной очереди и заменили динамики в системе оповещения, так как многие посетители жаловались на плохую слышимость вызова талона в окно приема. Мы понимаем все неудобства, связанные с проведением ремонтных работ, и принимаем меры для их минимизации», — рассказала директор МФЦ Оксана Мельничук.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.