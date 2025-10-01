В МФЦ Ленинского округа стартовала всероссийская контрольная «Выходи решать!»

Интеллектуальное соревнование, направленное на популяризацию точных и естественных наук, собрало первых участников — учащихся Лопатинской школы и студентов. Мероприятие будет проходить до 3 октября включительно, предоставляя возможность всем желающим проверить свои знания по ключевым научным дисциплинам.

«Сегодня у нас проходит этап масштабного образовательного проекта — всероссийской контрольной „Выходи решать!“. Для нас особенно значимо стать одной из площадок этого интеллектуального марафона, ведь это возможность внести свой вклад в развитие научного потенциала страны и поддержать талантливую молодежь Ленинского округа», — поделился заместитель директора МФЦ Ленинского округа Юрий Дергунов.

Уточняется, что в первый день контрольной участники решали задачи по шести дисциплинам: математике, физике, информатике, биологии, астрономии и химии. Каждому предмету отводилось 60 минут, а задания варьировались по уровню сложности — от базовых до олимпиадных. Среди первых участников — десятиклассник Владимир Амбарцумян, который готовится к ЕГЭ по математике и рассматривает контрольную как возможность проверить свои силы перед экзаменом. Особенностью формата стало то, что участники могли выбрать как одну, так и несколько дисциплин, что позволило им продемонстрировать разносторонние знания. Контрольная не только проверяет уровень подготовки, но и мотивирует углубленно изучать предметы, вызывающие интерес.

Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!» проводится в целях развития интереса к научно-техническому образованию на территории Российской Федерации, популяризации научных знаний, оказание содействия школьникам в профессиональной ориентации и выборе образовательных траекторий.

