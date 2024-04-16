В МФЦ Истры решить вопрос поможет виртуальный консультант

В МФЦ Истры установлен терминал «Видеоконсультант» от «Мосэнергосбыта», который может передать показания приборов или распечатать квитанцию по счету. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«По сути, через «Видеоконсультант» можно решить абсолютно все те же самые вопросы, что и при очном посещении клиентского офиса, за исключением оформления документов, на которых требуется наличия живой подписи или синей печати», — сказал и. о. директора МФЦ городского округа Истра Николай Храбров.

Данный терминал представляет систему виртуального консультанта для решения стандартных задач. Например, передача показаний приборов учета, переоформление лицевого счета в случае купли-продажи недвижимости, уточнение информации о тарифах и проверка баланса.

Воспользовавшись терминалом, заявители могут в режиме видео-связи проконсультироваться с операторами контакт-центра, отсканировать и передать в компанию необходимые документы, распечатать справку/квитанцию или выписку по счету. Предусмотрен платежный сервис. По согласованию со специалистом контакт-центра можно совершить необходимые платежи.

«Видеоконсультант» расположен по адресу: Московская область, г. Истра, пл. Революции, д. 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.