В Международном центре самбо и бокса модернизировали сеть связи

В Международном центре самбо и центре бокса — комплексе для единоборств, расположенном в «Лужниках», МТС провела работы по улучшению мобильной связи. Теперь спортсменам и зрителям спорткомплекса доступен мобильный интернет на скорости до 200 Мбит/с, сообщила пресс-служба оператора.

Комплекс включает в себя две площадки: центр бокса и международный центр самбо. Семиэтажное строение площадью свыше 45 тыс. кв. м имеет подземную парковку на 108 автомобилей. Вместимость трибун составляет примерно четыре тысячи человек, объект укомплектован аппаратурой для видеотрансляций.

Технический директор московского региона МТС Владислав Медведев отметил, что специалисты компании используют современные технологии для оснащения московских спортивных объектов цифровой инфраструктурой.

Так, чтобы посетители комплекса единоборств могли свободно стримить, обмениваться фотографиями и видео непосредственно с мероприятий, инженеры применили indoor-решение, смонтировав базовую станцию стандарта LTE внутри помещения. Оборудование обеспечивает доступ к мобильному интернету на скорости до 200 Мбит/с и стабильную голосовую связь, в том числе с использованием технологии VoLTE (голос через интернет).

Ранее в рамках программы по улучшению качества связи в столичных спортивных сооружениях МТС установила современное телеком-оборудование в ледовом дворце «Кристалл», Дворце тенниса, спортивном зале «Дружба», ледовом дворце в Мневниковской пойме, дворце «Баскет Холл Москва» и на других объектах.