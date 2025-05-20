В международном инклюзивном конкурсе красоты примет участие жительница Подмосковья

В международном инклюзивном конкурсе красоты и таланта среди женщин на инвалидных колясках «Невская Краса — 2025» примет участие жительница Подмосковья Елена Соколова. Она выступит с вокальным номером вместе с дочерью, сообщает пресс-служба межрегиональной общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров».

Елена Соколова живет в Балашихе. Ей 33 года, она замужем, и воспитывает 4-летнюю дочь.

Она имеет два высших образования (лингвист-переводчик), ведет авторский блог и преподает английский язык; ветеран военной службы. Женщина живет с диагнозом «рассеянный склероз», активно продвигает идеи инклюзии и планирует открыть благотворительный фонд для людей с РС. Также она является лауреатом региональных творческих премий; на финале «Невской Красы-2025» представит вокальный номер с участием дочери.

Конкурс «Невская Краса» — первый в России международный инклюзивный фестиваль-конкурс (проводится с 2016 года, с 2018-го имеет международный статус). Юбилейный сезон — 2025 состоится 9–14 июня в Санкт-Петербурге (период белых ночей). В нем участвуют 36 финалисток из 10 стран.

Проект способствует продвижению позитивного образа женщин с инвалидностью, развитию туризма и укреплению межрегиональных связей.