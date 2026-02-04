В мессенджере MAX запустили чат-бот «Цифровой регион» для Подмосковья

В мессенджере MAX начал работу чат-бот «Цифровой регион», который предоставляет жителям Подмосковья доступ к информации о цифровых проектах и возможностям подачи заявок на внедрение новых решений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чат-бот «Цифровой регион» стал доступен пользователям мессенджера MAX. С его помощью жители Московской области могут узнать о реализуемых цифровых проектах и инициативах в регионе и по всей России.

В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья пояснили, что через чат-бот можно изучить цифровые практики, ознакомиться с проектами в сфере искусственного интеллекта, опубликованными на портале, а также подать онлайн-заявку на внедрение интересующих решений. Новый инструмент также облегчает взаимодействие между представителями власти и бизнеса.

Для начала работы с чат-ботом необходимо перейти по специальной ссылке, после чего ввести команду /start и выбрать нужный раздел в меню. Если приложение MAX не установлено на смартфоне, пользователю предложат его скачать.

Чат-бот «Цифровой регион» интегрирован во Всероссийскую платформу обмена лучшими практиками внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий в государственном управлении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.